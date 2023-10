Els termòmetres, esta nit, a Castelló de la Plana, no han abaixat dels 21 coma 7 graus. És la mínima més alta des de fa 112 anys a la ciutat fora de l'estiu. L'Agència Estatal de Meteorologia explica que les mínimes per damunt dels 20 graus a estes altures de l'any són rares, però no excepcionals.