L'Informatiu Comunitat Valenciana 2 - 30/01/23

Hui és notícia a la Comunitat Valenciana:

-L'expresident de la Generalitat Francisco Camps ha sigut jutjat hui a l'Audiència Nacional per la possible adjudicació irregular a la trama Gürtel del muntatge del pavelló de Fitur en 2009

-El cap de setmana ha sigut gèlid i la neu ha quallat en la Marina i en el Comtat

-El València C.F. va caure davant el Valladolid per 1 a 0 i perllonga la seua mala ratxa