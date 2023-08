Hui és notícia a l'Informatiu de la Comunitat Valenciana:

-Un camió que transportava 40 bous cap a l'escorxador, ha bolcat en l'autovia A3 a l'altura de Bunyol, direcció València.

-El nord de Castelló està en alerta taronja per vent fort amb ràfegues, que poden superar els 100 quilòmetres per hora.

-El Villarreal va perdre davant el Barça per 3 a 4, a l'estadi de la Ceràmica.