Hui és notícia a la Comunitat Valenciana:

-Hores decisives per a l'extinció de l'incendi de Villanueva de Viver, que des de dijous ha cremat ja 4.600 hectàrees a la comarca de l'Alt Millars, a Castelló.

-La Generalitat ha anunciat un bo de 90€, per ajudar les famílies vulnerables en la cistella de la compra. Serà una targeta de prepagament, vàlida des d'abril fins a juliol.

-Quatre guardies civils, han resultat ferits en Alacant per arma de foc en una operació antidroga.

-La Ciutat de les Arts i les Ciències de València fa 25 anys.