L'informatiu Comunitat Valenciana 2 - 27/09/22

Hui és notícia a l'Informatiu de la Comunitat Valenciana:

-Baixa d'impostos per a les rendes inferiors a 60 mil euros que beneficiarà el 97 per cent dels contribuents valencians. És un dels anuncis que ha fet el president de la Generalitat en el debat de politica general que ha començat este matí a les Corts.

-"Repensar el turisme" és el lema d'enguany del dia mundial del turisme. Un sector amb molt de pes en l'economia valenciana que ha tingut un bon estiu després de superar mesos complicats en pandèmia.

-Ràdio Televisió Espanyola ha sigut premiada amb el guardó Ciutat de Benidorm' per la celebració del Benidorm Fest.