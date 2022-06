Hui és notícia a l'Informatiu de la Comunitat Valenciana:

-L'interior de la província de Castelló i l'interior nord de València estan hui en alerta groga per pluja que podria anar acompanyada de pedra.

-Sanitat ha presentat el pla de reforç per a l'estiu. Contempla 7.300 contractes per a cobrir les vacances de 50 mil professionals.

-La portera alacantina del Barcelona, Sandra Paños i la defensa d'Aielo de Malferit, Ivana Andrés, que milita en el Reial Madrid, figuren entre les 23 futbolistes elegides per a disputar l'Eurocopa de l'Anglaterra.