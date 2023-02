L'Informatiu de la Comunitat Valenciana 2 - 27/02/23

Hui és notícia a la Comunitat Valenciana:

-Hui comença l'edició 39 de Sevisama, el gran aparador per a conéixer les tendències de la indústria ceràmica, de la pedra natural i de l'equipament de bany.

-A Vilamarxant, la guàrdia civil investiga l'assassinat d'un xiquet d'un any presumptament a mans de sa mare que després s'hauria intentat suicidar tirant-se des d'un tercer pis.

-La jornada 23 de lliga acaba esta nit, i el Villarreal tractarà de trencar la ratxa de 4 derrotes consecutives amb un triomf al Coliseum sobre el Getafe.

-La borrasca Juliette ha portat un ambient gèlid a la Comunitat. Esta matinada s'han registrat 8 graus negatius en localitats com Castellfort o Vistabella.