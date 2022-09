Hui és notícia a l'informatiu de la Comunitat Valenciana:

-La Conselleria de Sanitat ha començat a administrar la quarta dosi a les 25 mil persones que viuen en residències i a les 5 mil que treballen en estos centres.

-Continuem pendents de l'oratge. En pobles com Pego ja han caigut més de 200 litres per metre quadrat, 193 a Barx en les últimes 24 hores o quasi 140 a Tavernes de la Valldigna.

-Vora mig centenar d'hostalers de la zona de la plaça d'Hondures de València han protestat hui per la reducció de les seues terrases que començarà el pròxim 7 d'octubre.