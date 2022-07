Hui és notícia a la Comunitat Valenciana:

- Jornada de calor infernal. Es poden alcançar els 44 graus en punts del Baix Segura i 40 a l'interior de València.

- Des de hui és possible demanar el bo cultural jove dotat amb 400 euros per a gaudir de la cultura. Un bo per als nascuts en 2004.

- El Llevant ha presentat hui dos jugadors, Joan Femenias i Wesley Moraes.