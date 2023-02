L'Informatiu de la Comunitat Valenciana 2 - 24/02/23

Hui és notícia a l'Informatiu de la Comunitat Valenciana:

-Hui fa un any de l'inici de la invassió russa d'Ucraïna. Des que va esclatar la guerra s'han empadronat a la Comunitat Valenciana 22.000 refugiats ucraïnesos.

-Davant de les institucions s'ha guardat silenci en suport dels milions de desplaçats i per a condemnar la guerra.

-Hui els escons de les Corts els han ocupat 90 escolars que s'han convertit en diputades i diputats per un dia

-El València jugarà demà amb la Reial Societat en una espècie de final per a salvar la categoria, i també ho fa hui l'Elx, en un partit on li va la permanència.