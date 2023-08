Hui és notícia a l'Informatiu de la Comunitat Valenciana:

-Nova jornada sufocant a la Comunitat, amb una temperatura de fins a 38 graus a l'interior sud de València.

-La calor afecta també els animals. Els gossos poden patir un colp de calor perquè no regulen la temperatura corporal per sudoració, com les persones, sinó per la saliva.

-Comença el mundial de gimnàstica rítmica a València.

-La superpoblació de porcs senglars, està destrossant les collites dels agricultors. La Unió de Llauradors xifra ja les pèrdues al camp de vora 40 milions d'euros.