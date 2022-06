Hui és notícia a l'Informatiu de la Comunitat Valenciana:

-Cinc dies després de ser imputada, Mónica Oltra va anunciar ahir de vesprada la seua dimissió com a vicepresidenta del govern valencià.

-La direcció de Ford ha apostat per la factoria d'Almussafes per a que siga on es fabriquen a Europa dos models nous de vehicles elèctrics.

-Alacant encara els últims dies de festa.