Hui és notícia a l'Informatiu de la Comunitat Valenciana:

-Torna la pluja. Tret del litoral de Castelló, tot el territori estarà esta vesprada en alerta groga per pluja i per tempestats que poden descarregar pedra.

-La Inspecció de Treball ha multat amb 79 milions d'euros l'empresa Glovo per incomplir la llei dels repartidors en bici i en moto, els anomenats riders.

-Hui, 21 de setembre, és el Dia Mundial de l'Alzhèimer. Una malaltia que afecta un milió de persones en Espanya i vora 60.000 a la Comunitat.