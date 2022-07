Hui és notícia a la Comunitat Valenciana:

- El Consell i Volskwagen firmen el conveni per a la construcció al parc industrial Sagunt d'una gigafactoria de bateries elèctriques. El president de la Generalitat ha anunciat la creació d'un centre de formació per a futurs treballadors on s'invertiran 15 milions d'euros

- El president del partit popular, Alberto Núñez Feijóo, està hui i demà en la Comunitat Valenciana. Davant l'associació d'empresaris AVE ha insistit en la importància del corredor mediterrani i en el canvi de model de finançament autonòmic