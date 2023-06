L'Informatiu de la Comunitat Valenciana 2 - 20/06/23

Hui és notícia a l'Informatiu de la Comunitat Valenciana:

-A Náquera, Vox i el PP han acordat prohibir les banderes LGTBI als edificis municipals, i renomenar les concentracions contra la violència masclista com a concentracions contra tota la violència.

-El president de la Generalitat en funcions, Ximo Puig, i el candidat del PP a la presidència i guanyador de les eleccions, Carlos Mazón, s'han reunit hui per primera vegada després dels comicis.

-Hui hem pogut conversar amb tres jóvens que han obtingut les notes més altes en la prova de selectivitat a Castelló, València i Alacant.

-El químic de Moncofa Avelino Corma ha rebut el premi a l'inventor europeu 2023 per la seua trajectòria profesional.