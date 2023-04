L'Informatiu de la Comunitat Valenciana 2 - 20/04/23

Hui és notícia a l'Informatiu de la Comunitat Valenciana:

-Jornada festiva a Alacant. Hui és la romeria de la Santa Faç. Més de 300 mil alacantins han recorregut canya en mà els huit quilòmetres que separen Sant Nicolau del monestir de la Santa Faç acompanyant la relíquia.

-L'alcalde de València i candidat de Compromís a la reelecció, Joan Ribó, ha dit que no li importaria ser vicealcalde perquè el 'primer objectiu' és que guanye l'esquerra, per davant de tornar a l'alcaldia que ocupa des de 2015.

-Des de hui es pot sol.licitar la cita prèvia per a demanar el bo per a la cistella de la compra. 20.000 persones ja l'han demanat en el primer dia.

-Diumenge, duel autonòmic vital entre l'Elx i el València al Martínez Valero.