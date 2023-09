Hui és notícia a l'informatiu de la Comunitat Valenciana:

-Minut de silenci a les Corts amb els diputats dividits darrere de dos pancartes amb denominació diferent.

-Més de 800 empreses mostren des de hui les últimes novetats en mobles, i en complements per a la casa, decoració, il·luminació i tèxtil.

-Després de la polèmica convocatòria d'ahir a les jugadores de futbol i la negativa de bona part d'elles a presentar-se, finalment algunes han acudit a l'hotel de Madrid on estaven citades... Des d' allí viatgen a Oliva on es concentraran abans del partit de divendres amb Suècia.