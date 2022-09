L'Informatiu de la Comunitat Valenciana 2 - 19/09/22

Hui és notícia a l'informatiu de la Comunitat Valenciana:

-L'exvicepresidenta del Consell i exconsellera d'Igualtat, Mónica Oltra, declara com a investigada pel presumpte encobriment de la seua Conselleria, dels abusos sexuals del seu exmarit a una menor tutelada.

-Hui ha començat en la Ciutat de la Justícia de València el juí del cas 'Alqueria', a l'actual alcalde d'Ontinyent i expresident de la Diputació de València amb el PSPV: Jorge Rodríguez.

-L'Ajuntament de Calp ha convocat 5 minuts de silenci esta vesprada per la mort d'un policia local, quan intentava rescatar el conductor d'un vehicle que s'havia quedat enmig del corrent d'un barranc per la pluja.