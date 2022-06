L'informatiu - Comunitat Valenciana L'Informatiu Comunitat Valenciana 2 - 17/06/22 Hui és notícia a l'Informatiu de la Comunitat Valenciana: -La vicepresidenta del Consell i Consellera d'Igualtat, Mónica Oltra, no dimitirà i... 00:16:09 Recomendado para todos los públicos

L'Informatiu Comunitat Valenciana 2 - 17/06/22

Hui és notícia a l'Informatiu de la Comunitat Valenciana:

-La vicepresidenta del Consell i Consellera d'Igualtat, Mónica Oltra, no dimitirà i continuarà en el càrrec després de ser imputada pel Tribunal Superior de Justicia.

-L'onada de calor arriba hui al seu pic a la Comunitat, després de 3 dies amb valors extrems.

-València s'engalana de flors estos dies. Se celebra el primer certamen internacional d'art floral de la ciutat.

