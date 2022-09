Hui és notícia a l'Informatiu de la Comunitat Valenciana:

-El Consell ha aprovat l'avantprojecte de Llei Integral contra el Despoblament, que preveu incentius per a docents i sanitaris per a garantir els servicis públics en zones despoblades.

-Esta setmana, ha estat marcada per l'inici del curs. Hui volem mostrar-los, com és el retorn a escola en els hospitals.

-Quarta jornada de la fase de grups de la Copa Davis, que es celebra a València. Hui, Espanya - Canadà.