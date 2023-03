Hui és notícia a l'Informatiu de la Comunitat Valenciana:

-València ha despertat amb les falles grans acabades i preparades per a rebre la visita de valencians i turistes.

-Aprofitant les falles, l'Ajuntament de València i la Junta Central Fallera reconeixen l'esmorzar com un fet diferencial valencià.

-El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha visitat este matí les falles i la mascletà de València, on ara fa un any va iniciar la campanya per a liderar el partit.

-El Villarreal juga esta nit amb l'Anderlecht la tornada d'octaus de final de la Lliga Conferència.