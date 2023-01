Hui és notícia a l'Informatiu de la Comunitat Valenciana:

-Alerta per vent en tota la Comunitat Valenciana. En l'interior de Castelló i València l'avís es taronja. En alguns llocs, les ràfegues han superat els 110 quilòmetres per hora.

-Hui, tercer dilluns de gener, és el dia més trist de l'any, segons la tradició anglosaxona.

-El València Basket depén de sí mateix per a jugar la Copa del Rei, després de la victòria d'ahir davant sobre el Manresa.