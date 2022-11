Hui és notícia en l'informatiu de la Comunitat Valenciana:

-Dia de neteja i de valorar els danys després de la pluja torrencial del cap de setmana.

-Normalitat en la primera jornada de vaga indefinida de transportistes convocada per la Plataforma Nacional en defensa del transport per carretera.

-Hui es commemora el Dia Mundial de la Diabetis. El lema d'enguany és 'Educar per a protegir'.