L'Informatiu de la Comunitat Valenciana 2 - 13/09/23

Hui és notícia a la Comunitat Valenciana:

-Hui fan balanç a Borriana. Ahir de vesprada caigueren més de trenta litres per metre quadrat, 27 concentrats en només deu minuts, i acompanyats de ventades de fins 130 quilòmetres per hora. Les destrosses van ser nombroses.

-Un centenar de professors interins s'han concentrat este matí davant la conselleria d'Educació per a demanar la dimissió del conseller José Antonio Rovira per una altra errada en l'adjudicació de places.

-Un dels tres ciclistes que varen ser atropellats ahir de matí per una furgoneta de repartiment a Montserrat i va resultar ferit greu... va morir de vesprada en l'hospital la Fe de València.