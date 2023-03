Hui és notícia a l'Informatiu de la Comunitat Valenciana:

-Dia càlid, amb màximes que poden superar els 30 graus. Una temperatura que anirà normalitzant-se a partir de demà i segons avance la setmana.

-15 persones han resultat ferides en la mascletà de Castelló a causa de la desviació d'artefactes pirotècnics. I dos més han sigut ateses per lipotimia.

-El juí del Cas Imelsa per la contractació presuntament irregular de treballadors fantasma en les empreses públiques Ciega i Imelsa ha quedat vist per a sentència.

-El museu de Belles Arts de València exposa una sèrie de 80 gravats de Francisco de Goya.