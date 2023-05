Hui és notícia a l'Informatiu de la Comunitat Valenciana:

-El Govern central prohibirà algunes activitats laborals quan hi haja alertes d'AEMET per calor extrema.

-El centre de salut del barri de la Coma de Paterna, va tancar ahir perquè molts dels seus treballadors demanaren la baixa. Ho feren en senyal de protesta per les amenaces i agressions que patixen.

-Esta nit, a partir de les 9, podran podran seguir en La 1 la segona semifinal d'Eurovisió. 16 països competixen per a passar a la final de dissabte.