L'Informatiu de la Comunitat Valenciana 2 - 10/04/23

Hui és notícia a l'Informatiu de la Comunitat Valenciana:

-Dilluns de pasqua a la Comunitat Valenciana. Són molts els valencians que han triat passar el dia en paratges naturals com este de Llíria en companyia d'amics i familiars.

-Hui encara és jornada festiva en 6 autonomies. Catalunya, Balears, Navarra, País Basc, La Rioja i la Comunitat Valenciana. Motiu pel qual l'operació retorn conclourà esta mitjanit.

-En els esports, derrota del València a Almeria per 2 gols a 1.

-El jugador del Villarreal, Álex Baena, ha denunciat a Fede Valverde, del Reial Madrid, per la punyada que li va donar després del partit de dissabte al parking de l'estadi Santiago Bernabeu.

-Una de les tradicions valencianes en Pasqua és volar el catxirulo o la milotxa. El cel de la platja del Cabanyal de València s'ha omplit este matí de colors.