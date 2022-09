Hui és notícia a la Comunitat Valenciana:

-Minut de silenci a Sant Fulgenci, i també en altres pobles del Baix Segura, per la mort de la reina Isabel II als 96 anys.

-L'apicultura a l'Alt Palància ha quedat molt perjudicada per l'incendi de Begís. És Un ofici que cada vegada costa més de mantindre.

-Victòria apurada del Villarreal davant el Lech Poznan per 4 a 3 en el seu primer partit de la fase de grups de la lliga Conferència.