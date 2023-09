L'Informatiu de la Comunitat Valenciana 2 - 08/09/23

Hui és notícia a la Comunitat Valenciana:

-Demà entra en funcionament el nou traçat ferroviari entre Xàtiva i La Encina en ample de via espanyol.

-Hui es celebra el Dia de la Fisioterapia. A la Comunitat Valenciana hi ha 6.500 fisioterapeutes. En 10 anys, han passat de col·legiar-se 200 professionals a l'any, a cinc-cents.

-En esports, reunió hui del Villarreal amb Raúl González Blanco, ex jugador del Reial Madrid i actual entrenador del filial Castilla.