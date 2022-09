Hui és notícia a l'Informatiu de la Comunitat Valenciana:

-L'estiu va acabant, però a dos setmanes d'acomiadar-lo, la calor no dona treva.

-Els empresaris de la Comunitat volen solucions a la inflació però no estan a favor que el govern limite els preus dels aliments bàsics, com va proposar la vicepresidenta, Yolanda Díaz.

-Les famílies ultimen els preparatius abans que dilluns comence el curs escolar.

-Cancel·lacions, retards, pèrdua de l'equipatge... Són alguns dels problemes que han patit els passatgers en els aeroports a l'estiu.