Hui és notícia a la Comunitat Valenciana:

-Primera reunió del president del PP, Carlos Mazón, amb els partits que han obtingut representació a les Corts

-Sanitat ha anunciat que avança 15 dies el pla de reforç de de les plantilles per a l'estiu

-El Llevant es va classificar anit per a la final de l'ascens a primera divisió, tornant a imposar-se a l'Albacet per tres a zero.