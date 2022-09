Hui és notícia a l'Informatiu de la Comunitat Valenciana:

-La Direcció General de Trànsit intensifica els controls per a evitar distraccions al volant.

-Últims dies de vacances abans que dilluns comencen les classes. Hui s'ha presentat el curs escolar, que tindrà prop de 2.000 alumnes més que l'any passat.

-El preu dels pisos de lloguer, s'ha incrementat a l'estiu un 20 per cent a la ciutat d'Alacant i un 16 per cent a la de València.