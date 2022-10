Hui és notícia a la Comunitat Valenciana:

-Més de 2.000 compradors estrangers visitaran estos dies Futurmoda, la fira del calcer.

-Primeres reaccions valencianes als Presupostos Generals de l'Estat per al 2023. Els partits vigilen si els comptes públics atenen la reivindicació del finançament.

-Hui és el dia del docent. Una data designada per les Nacions Unides per a homenatjar mestres i professors.