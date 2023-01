Hui és notícia a la Comunitat Valenciana:

- L'Ajuntament de Castelló de la Plana ha començat la retirada de la creu franquista del Parc Ribalta per la Llei de Memòria Democràtica.

- Els hotels de Benidorm van penjar el cartell de complet per cap d'any, però segons la patronal HosbecValencia la mitjana d'estes festes no supera el 60%.