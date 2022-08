Hui és notícia a l'informatiu de la Comunitat Valenciana:

-Alguns supermercats han limitat en plena onada de calor la venda de gel a un sac per persona per a evitar-ne el desabastiment.

-Augmenten les denúncies de submissió química en els últims dies en la Comunitat Valenciana. Se n'investiguen casos a Xàtiva, a la Vall d'Uixó i a Dénia.

-Castelló de la Plana ha iniciat els preparatius per a retirar la creu dels caiguts del parc de Ribalta, alçada en 1944 en homenatge als morts del bàndol feixista durant la Guerra Civil.