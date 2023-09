Hui és notícia a l'Informatiu de la Comunitat Valenciana:

-Els pobles es preparen per a la pluja. Es netegen embornals i barrancs, per a evitar inundacions.

-Tot Castelló i el litoral de València estan en alerta taronja per pluja i tempestats, que poden portar pedra i ratxes fortes de vent.

-Nova jornada de la Vuelta en la Comunitat Valenciana.