Hui és notícia a l'Informatiu de la Comunitat Valenciana:

-Primer dia d'agost i de vacances per a molts. I ens hem de preparar esta setmana per a l'entrada d' una nova onada de calor.

-El clima condiciona la destinació del nostre viatge i ens fa replantejar-nos si els mesos més calorosos de l'any són els més idonis per a viatjar.

-A moltes zones d'Espanya està hi haguent restriccions d'aigua tant per a consum humà com per a l'agricultura. De mitjana, a Espanya els embassaments es troben al 42%.