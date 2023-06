Hui és notícia a l'Informatiu de la Comunitat Valenciana:

-Des de l'anunci d'eleccions generals el 23 de juliol, en temporada turística alta, Benidorm ha rebut un allau de consultes.

-A Gestalgar, a la Serrania, estan pendents de l'arribada d'un vot per correu d'una estudianta d'Erasmus que està a la República Txeca. Diumenge als comicis el PSPV i el PP empataren a 207 vots. Si eixe vot per correu no és vàlid, el govern a l'Ajuntament es decidirà a cara o creu.

-L'AtticGo Elx, es va quedar a un pam del títol de la lliga Guerreres d'handbol femení.