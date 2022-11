Hui és notícia a l'Informatiu de la Comunitat Valenciana:

-Omplir la cistella de la compra continua sent més car que fa un any i en general el cost de la vida és major. Tot i que en novembre els preus han continuat abaixant per quart mes consecutiu.

-La direcció general de costes, depenent del ministeri de Transició Ecològica ha emés un informe favorable a l'ampliació del port de València.

-I a estes hores no busquen el 20.182 per a la loteria de Nadal perquè està esgotat.