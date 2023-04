L'Informatiu de la Comunitat Valenciana 1 - 28/04/23

Hui és notícia a l'Informatiu de la Comunitat Valenciana:

-Comença un pont de maig que no es donava des de feia anys, pel calendari i la pandèmia.

-La Generalitat demana a Adif mesures urgents a les vies del tren d'Alfafar i Sedaví, on dimecres va morir atropellada una jove de 19 anys.

-Jornada de lliga productiva per als equips valencians de primera divisió. Victòria del València i del Villarreal.