Hui és notícia a l'Informatiu de la Comunitat Valenciana:

-Minut de silenci a Vilamarxant per l'homicidi d'un bebé d'un any, presumptament, per sa mare.

-El dia mundial de les malalties rares se celebra hui, l'últim de febrer. La majoria d'estes malalties són d'origen genètic i tarden una mitjana de quatre anys a diagnosticar-se.

-Amb patiment i remuntada, el Villarreal va trencar anit la ratxa de 4 derrotes consecutives, vencent el Getafe per 2 a 1.