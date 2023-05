Hui és notícia a l'Informatiu de la Comunitat Valenciana:

-Tota la Comunitat Valenciana està en alerta groga per pluja intensa.

-El PSOE de Bigastro ha denunciat davant la Fiscalia a l'alcaldesa de la localitat, del Partit Popular, per la presumpta compra de vots.

-El Villarreal manté les opcions d'alcançar la quarta plaça i poder disputar la Champions, després de derrotar el Cadis per 2 a 0.

-L'Elx va empatar a 1 davant el Sevilla.