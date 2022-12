Hui és notícia a l'Informatiu de la Comunitat Valenciana:

-Temperatures per damunt dels 22 graus a Castelló, València i Alacant.

-ONG com la Casa de la Caritat de València es bolquen per a què en Nadal, més de 300 persones sense llar o albergades als seus centres, puguen gaudir d'un menú especial.

-L'Intercity d'Alacant jugarà amb el Barcelona, La Nucia amb el Valencia i l'Eldense amb l'Athletic de Bilbao, en els setzens de final en la pròxima ronda de la Copa del Rei. També Ceuta-Elx, Llevant-Getafe i Cartagena-Villarreal.