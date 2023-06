Hui és notícia a l'Informatiu de la Comunitat Valenciana:

-Les platges de la Comunitat seran d'ací a unes hores l'escenari de la celebració de la nit de sant Joan.

-Sanitat i les comunitats autònomes es reunixen hui per a debatre el fi de la mascareta a les farmàcies i centres de salut, els únics llocs on encara és obligatòria.

-Demà, a les 8 de la vesprada, cita important per al Club Esportiu Castelló. Es juga l'ascens a Segona Divisió amb l'Alcorcón en l'estadi Santo Domingo.