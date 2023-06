Hui és notícia a l'Informatiu de la Comunitat Valenciana:

-Treballadores de la multinacional tèxtil H y M han secundat la vaga de 24 hores convocada per Comisions Obreres i UGT per a reclamar millores salarials.

-Un veí de Nàquera ha rebut crits i amenaçes per penjar la bandera LGTBI al balcó de sa casa.

-La comissió Diputació-Renfe és la foguera guanyadora del 2023. És la primera vegada que guanya.