Hui és notícia a l'informatiu de la Comunitat Valenciana:

-3 anys despres de la borrasca Glòria, la costa seguix sense protecció front els temporals.

-El Consell d'Estat avala el cabal ecològic i manté la reducció del transvasament Tajo-Segura, però critica el govern central per la falta de "coordinació" i de "coherència".

-El València rebrà l'Athlètic de Bilbao la pròxima setmana en quarts de Copa. Una tanda on no estarà el Villarreal.