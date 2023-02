Hui és notícia a l'informatiu de la Comunitat Valenciana:

-A l'Audiència Nacional, hui s'ha représ el juí a l'expresident Francisco Camps, acusat de prevariació i frau, per la presumpta adjudicació irregular.

-L'exgerent de Ciegsa, José Villar, ha reconegut davant del jutge que hi havia treballadors donats d'alta en l'empresa que no anaven a treballar i que alguns cobraven amb sobres.

-L'afició valencianista confia hui en l'efecte Baraja que s'estrena a la banqueta amb el Getafe de Quique Sánchez Flores.