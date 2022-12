L'informatiu Comunitat Valenciana 1 - 19/12/22

Hui és notícia a l'Informatiu de la Comunitat Valenciana:

-Protesta del col·legi d'advocats de València als jutjats de Catarroja contra el reagrupament de jutjats de Violència de Gènere.

-La patronal de la ceràmica, ASCER, xifra en 2.500 milions les ajudes directes que haurien de rebre del govern espanyol per a pal·liar la greu crisi energètica.

-La vicepresidenta del Consell, Aitana Mas, opta a liderar la llista a les Corts per Alacant.

-En els esports, el València Basket torna a véncer fora de casa en la lliga imposant-se al Granada per 81 a 110.