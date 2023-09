Hui és notícia a l'Informatiu de la Comunitat Valenciana:

-Quart dia de recerca del veí de Manises que divendres va ser arrossegat per l'aigua en intentar travessar en bici un barranc de Paterna.

-El Ministeri d'Igualtat ha confirmat els dos últims assassinats de dones a la Comunitat com a violència de gènere.

-Cap de setmana redó per als equips valencians de primera amb victòries per al Villarreal i el València.