Hui és notícia a l'Informatiu de la Comunitat Valenciana:

-Dia festiu en 191 municipis de la Comunitat per Sant Vicent Ferrer.

-El Consell de Ministres aprovarà demà destinar 50.000 vivendes de la Sareb, el conegut com banc roín, a habitatge públic a preu assequible. Ho va anunciar ahir Pedro Sánchez en la Convenció Municipal del PSOE a València.

-Als esports, l'afició del València va esclatar ahir a Mestalla contra Peter Lim després de la derrota contra el Sevilla per 2 a 0.